Російська пропагандистка Тіна Канделакі висловила свою думку на рахунок Євробачення-2022, яке пройшло без Росії через їхню агресію і розв'язану на території України війну. Телеведуча назвала конкурс "фейковим".
У своєму Telegram-каналі Канделакі уїдливо згадала про Президента України Володимира Зеленського.
"Євробачення" довело, що культура фейку може бути безмежною. Фейкове "Євробачення" - що таке? Так можна заздалегідь надати Україні всі призи, починаючи від" Оскара" Зеленському і закінчуючи перемогами на Олімпійських іграх", - написала путіністка.
Відзначимо, що Канделакі залишилася незадоволеною і візитом голлівудської зірки Анджеліни Джолі до Львова. Проросійська ведуча сказала, що це був перший раз, коли її "занудило при вигляді Джолі".
Нагадаємо, голоси шести країн на Євробаченні-2022 анулювали. Чи матиме це вплив на переможця?