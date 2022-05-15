Поки весь цивілізований світ радіє за Kalush Orchestrа, в Росії всіляко намагаються знецінити значимість цієї події.

Російська пропагандистка Тіна Канделакі висловила свою думку на рахунок Євробачення-2022, яке пройшло без Росії через їхню агресію і розв'язану на території України війну. Телеведуча назвала конкурс "фейковим".

У своєму Telegram-каналі Канделакі уїдливо згадала про Президента України Володимира Зеленського.

"Євробачення" довело, що культура фейку може бути безмежною. Фейкове "Євробачення" - що таке? Так можна заздалегідь надати Україні всі призи, починаючи від" Оскара" Зеленському і закінчуючи перемогами на Олімпійських іграх", - написала путіністка.

Відзначимо, що Канделакі залишилася незадоволеною і візитом голлівудської зірки Анджеліни Джолі до Львова. Проросійська ведуча сказала, що це був перший раз, коли її "занудило при вигляді Джолі".

Нагадаємо, голоси шести країн на Євробаченні-2022 анулювали. Чи матиме це вплив на переможця?

Вас також можуть зацікавити новини: