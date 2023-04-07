Співачка вирішила привітати усіх зі святом.

Українська співачка Софія Ротару, якій зовсім нещодавно росЗМІ приписували "таємні знаки", звернулася до фанатів. Минулого разу вона публікувала в Instagram допис російською мовою, через що у країні-агресорці стверджували, що вона нібито перейшла на їхній бік.

Нині ж Ротару вирішила привітати фанів зі святом та звернулася до них українською. У Stories співачка розмістила листівку та написала:

"Вітаю вас зі святом Благовіщення"

Раніше зірка вже публікувала дописи та Stories українською, проте пропагандисти РФ звертали увагу лише на ті публікації, у яких Ротару писала російською мовою. Вони стверджували, що так співачка може натякати на те, що вона нібито не проти РФ.

Нині ж росЗМІ мовчать та нічого не пишуть про звернення Ротару. Ймовірно, пропаганда РФ нічого не може вигадати, а спростовувати свої минулі заяви росіянам соромно.

Що Ротару говорить про війну

Співачка досі не озвучила свою позицію щодо повномасштабної війни. Проте вона регулярно публікує дописи, у яких показує жахи російської агресії, бажає Україні перемоги та навіть дякує захисникам нашої країни за відбиті атаки окупантів.

Нещодавно Ротару відреагувала на моторошний розстріл українського військового. Окупанти вбили його за те, що він сказав "Героям Слава". Окрім цього, у грудні співачку кликали до РФ, проте вона послала усіх росіян.

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