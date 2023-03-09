Співачка Софія Ротару відреагувала на моторошне відео з розстрілом беззбройного українського військового. Героя вбили російські окупанти.
Так, Ротару не змогла проігнорувати жахливий вчинок військових РФ. Вони розстріляли українця тільки за те, що той сказав "Слава Україні" і не побоявся дивитися нелюдям в очі. Вона відреагувала на відео без слів, замість цього опублікувала в Stories малюнок.
На ньому в чорно-білих тонах зображений український військовий в останні секунди свого життя. Саме в той момент він говорив "Слава Україні", після чого окупанти його розстріляли, цинічно знімаючи все на відео.
Малюнок Героя Ротару не стала доповнювати словами. Однак так вона підтримала флешмоб, який запустили в мережі українці. Усіх потрясло цинічне вбивство військового, а тому користувачі активно постять фото, відео, малюнки і просто пишуть "Слава Україні", щоб весь світ дізнався про черговий військовий злочин РФ.
Нагадаємо, на відео з розстрілом беззбройного українського військового відреагували й інші зірки. І якщо одні знаменитості писали "Слава Україні", то ведуча Маша Єфросиніна додала ще послання для окупантів. Вона розмістила в хаотичному порядку букви, з яких можна зібрати слово, що описує росіян.