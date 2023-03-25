РосЗМІ радіють через те, що Ротару нібито підтримала країну-агресорку.

У РФ заявили, що відома співачка Софія Ротару нібито перейшла на їхній бік і перестала підтримувати Україну. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що артистка подала "особливий сигнал".

На тлі того, що все більше зірок засуджує повномасштабну війну в Україні та виступає проти путінського режиму, росіяни намагаються будувати конспірологічні теорії і вигадувати те, чого насправді немає. Так, вони побачили "особливий сигнал" від Ротару в тому, що співачка просто привітала свого онука з днем народження російською мовою.

РосЗМІ радіють і стверджують, що так співачка показала, що нібито перейшла на їхній бік. Для підтвердження своєї теорії вони навіть взяли коментар у маловідомої російської співачки Анни Калашникової, яка виступає перед окупантами і підтримує кремлівський режим. Вона стверджує, що Ротару нібито "все прекрасно усвідомила".

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"У шоу-бізнесі сприйняли ці слова як особливий сигнал Софії Михайлівни, посланий Росії. Мовляв, вона з нами. Російські зірки вважають, що артистка вже давно все зрозуміла", - пишуть пропагандистські видання РФ.

Сама співачка черговий фейк країни-агресорки не коментує. Вона неодноразово публічно висловлювала свою позицію і давала зрозуміти, що підтримує Україну. Нещодавно Ротару послала всіх росіян, вона відмовилася виступати на корпоративі перед громадянами країни-агресорки.

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