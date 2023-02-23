Співачка відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі.

Українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати на корпоративі для росіян навіть за шалені гроші. Як розповіла російська модель Анна Калашникова в коментарі росЗМІ, Ротару пропонували 100 тисяч євро за виступ, але вона не погодилася.

За словами Калашникової, українська співачка важко переживає війну в Україні і не може зібратися.

"Вона не в настрої, через ситуацію, що відбувається, повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй і в грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця бере все, що відбувається, їй важко зібратися", - говорить модель.

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Варто відзначити, що Ротару завжди називала себе аполітичною, проте з початку повномасштабного російського вторгнення вона перебуває в Україні, допомагає армії і реагує на всі жахи війни.

Хоч вона активно і не веде свої соцмережі, але неодноразово показувала, що окупанти творять в українських містах.

Нагадаємо, раніше друг Софії Ротару виправдав її мовчання про війну в Україні.

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