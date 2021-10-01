Екс-співробітнику УДО загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування у справі про побиття танцюриста з шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої завершено. Обвинувальний акт направили до суду.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування відносно співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету, заподіявши йому важку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДБР уточнили, що обвинувальний акт щодо колишнього співробітника УДО вже направили до суду. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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1 серпня під час конфлікту 28-річний майор Управління державної охорони вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

3 серпня підозрюваного співробітника УДО взяли під варту, а на наступний день стало відомо про його звільнення з лав держохорони.

Сам танцюрист 16 днів перебував у медикаментозній комі у зв'язку з отриманими травмами. Вийшов він з неї 16 серпня.

Автор: Анастасія Горбачова