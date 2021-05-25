Актриса познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 2009 році в інтернеті.

Відома українська актриса та ведуча Руслана Писанка розповіла, чому не має дітей з чоловіком Ігорем.

55-річна знаменитість поділилася такими подробицями у програмі ЖВЛ, що виходить на 1+1.

Читайте такожРуслана Писанка схудла на 42 кілограми«Ми вирішили, що не будемо перейматися цим питанням. Тому що трошки запізно вже було починати. Тим більше, що в Ігоря є син. Він, до речі, деякий час жив з нами. Зараз він мешкає у Черкасах. Знаєте, оце з дітьми, мені здається, або складається, або не складається.", - сказала Писанка.

“Як Боженька дав, так і буде», - додав чоловік актриси Ігор.

Руслана Писанка: коротка біографія

Руслана Писанка - українська телеведуча та акторка театру і кіно. Найбільш відома за ролями у фільмах «Москаль-чарівник», «Вогнем і мечем» та «Таксі для ангела».

Писанка знімалася в кіно до 2015 року, тоді ж вона вирішила зробити перерву в кінокар'єрі й зосередитися на роботі в театрі.

13 жовтня 2016 року в Україні відбулася прем'єра повнометражного анімаційного фільму режисера Манука Депояна «Микита Кожум'яка», у якому Писанка озвучила лиходійку Сірінгу.

У 2017 році Писанка та її чоловік Ігор Ісаков стали учасниками реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.

25 лютого 2019 відбулася прем'єра костюмованої драми «Кріпосна» на каналі СТБ, де епізодично роль артистки Ніжинського театру Алевтини Канатоходової зіграла Писанка. Це було її першою акторською роллю у кіно за чотири роки.

12 травня 2020 року розпочався показ детективного телесеріалу «Філін» головну роль в якому вона зіграла. Як стверджує сама Писанка за останні двадцять років — це її перша велика роль у багатосерійній картині.

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Автор: Ольга Робейко