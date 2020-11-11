Сальма здала тест на коронавірус / instagram.com/salmahayek
Відома актриса Сальма Хайєк опублікувала в Instagram добірку відео.
На кадрах 54-річна Сальма здає аналіз на коронавірус. По її реакції зрозуміло, що ця процедура не з приємних. У ролику актриса показує гримаси. Також вона наклала звук на відео, який посилював емоції.
Чим відома Сальма Хайєк:
- Сальма, разом з Меттью Перрі, виконала головну роль в романтичній комедії "Поспішиш, людей насмішиш"
- Приблизно в 2000 році Сальма Хайєк заснувала продюсерську компанію "Ventanarosa" і зайнялася виробництвом фільмів і телевізійних проектів
- У грудні 2008 року журнал "Entertainment Weekly" вніс її в список "25 найрозумніших людей на телебаченні"
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