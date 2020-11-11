Актриса змушена часто проходити цю процедуру.

Відома актриса Сальма Хайєк опублікувала в Instagram добірку відео.

На кадрах 54-річна Сальма здає аналіз на коронавірус. По її реакції зрозуміло, що ця процедура не з приємних. У ролику актриса показує гримаси. Також вона наклала звук на відео, який посилював емоції.

Чим відома Сальма Хайєк:

Сальма, разом з Меттью Перрі, виконала головну роль в романтичній комедії "Поспішиш, людей насмішиш"

Приблизно в 2000 році Сальма Хайєк заснувала продюсерську компанію "Ventanarosa" і зайнялася виробництвом фільмів і телевізійних проектів

У грудні 2008 року журнал "Entertainment Weekly" вніс її в список "25 найрозумніших людей на телебаченні"

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Автор: Діана Могилєвич