Беспалов натякнув, що у стосунках пари могла бути зрада.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов неодноразово говорив про те, що сімейне життя співачки Юлії Саніної дало тріщину. За його словами, вона зі своїм чоловіком Валерієм Бебко переживає кризу. Більш того, блогер говорить про те, що пара може розлучитися найближчим часом.

Зараз же Беспалов вирішив більш детально розповісти про те, що відбувається у стосунках Саніної і Бебко. На своєму YouTube-каналі він сказав, що у подружжя дуже складні характери, тому вони не можуть ужитися разом.

"Це дуже непроста сімейка, повірте мені. У них немає якогось супербруду, але характери цих двох людей дуже складні. Я взагалі не знаю, як Саніна так довго трималася, перебуваючи в пресингу і контролі багато років", - сказав Беспалов.

Він додав, що зараз у Саніної з'явився шанс стати вільною.

"Якщо ви хочете дізнатися причину розладу в їхній родині, то потрібно відмотати час назад і згадати період, коли Юлія Саніна танцювала з Дмитром Жуком (на шоу "Танці з зірками", - УНІАН). Згадайте заяви Вала щодо участі Юлії в проекті, і тоді все стане на свої місця", - додав блогер.

Ймовірно, таким чином Беспалов натякнув на те, що у стосунках пари могла бути подружня зрада, тому що, як він сказав, "Юлія сама дала привід в собі сумніватися".

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна відповіла на чутки про розлучення з чоловіком. Представник зірки розповів, що зараз всі переживають складний час.

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