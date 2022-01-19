Блогерка поділилася з фоловерами відвертим відео.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вкотре поділилася з фоловерами кадрам з новим коханим Платоном Тарнавським. Цього разу знаменитіть опублікувала пікантні кадри у ванній.

Відео з’явилося в Instagram блогерки.

На кадрах Саша та Платон позують голими у ванній. Пара ніжно обіймається. Згодом Саша вмостилася зверху на коханого та почала цілувати його.

"Не варто зациклюватись на тому, чого вам бракує. Не забувайте насолоджуватись тим, що маєте", - написала блогерка.

Однак думки фоловерів Саші щодо настільки відвертого контенту у її блозі розділилися. Одні бажають парі щастя та зазначають, що зараз Саша виглядає абсолютно щасливою поруч з Платоном. Інші ж шанувальники блогерки підозрюють, що її нові стосунки можуть також опинитися гарною картинкою для Instagram.

"Всі пишуть, що фото та відео такі щирі, я теж хочу в це вірити та, звичайно, бажаю Саші тільки щастя. Але чи не знову нам показують просто гарну картинку, естетику?",

"Ще б сексом зняли ,коли займаються, і все",

"А як же "кохання любить тишу"? Особисто для мене любов і еротичні оголені обійми у ванній - це, можливо, одне і те ж. Тільки коли ця еротика на мільйонну публіку, то інтимність уже втрачається",

- пишуть фоловери Саші.

Читайте також"Довга та цікава історія": Саша Бо вперше показала фоловерам нового хлопцяЯк повідомляв УНІАН, 20 грудня відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися. Пара була у шлюбі 6 років. Вони виховують двох синів.

Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.

Саша Бо після розриву з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розриву він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочивала у Буковелі.

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