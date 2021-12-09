Пара відпочиває у Буковелі разом з іншими блогерами, але багато часу проводить разом.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочиває у Буковелі.

Ролики з’явилися в Instagram-акаунті Стужук.

Пустовіт та Стужук приїхали у Буковель на блогерський захід. Ігор та Софія увесь вечір провели вдвох, танцюючи та обіймаючись.

Стужук опублікувала ролик, на якому танцює з Пустовітом повільний танець. Чуттєве відео блогерка підписала доволі загадково:

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За танцем інфлюенсерів стежили інші блогери. Роликом поділився й Ігор.

Схоже, Софія та Ігор проводять багато часу разом у Буковелі, адже чоловік з’являється ледь не на кожній сторіс блогерки.

Зокрема, Стужук опублікувала бумеранг, на якому позначила Пустовіта й додала емодзі серця.

Згодом блогерка опублікувала короткий ролик з підіймача. Поруч з нею був Пустовіт.

Вдруге на цьому підіймачі вдвох, але тепер хоч можна не ховатися, - написала Стужук.

Водночас думки аудиторії щодо ймовірного роману Софії та Ігоря розділилися. Одні фоловери щиро радіють, а інші звинувачують обох у тому, що вони зрадили Сашу Бо.

Зазначимо, що сама Саша не відреагувала на сторіс екс-чоловіка та колеги. Втім, блогерка також влаштовує особисте життя. Сьогодні вона знову показала у сторіс загадкового чоловіка, який підтримував її після лазерної корекції зору.

Читайте такожСаша Бо після розлучення збільшила груди у екс-чоловіка Слави Камінської: фото з операційноїЯк повідомляв УНІАН, українська блогер-мільйонник Саша Бо після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розлучення він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

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Автор: Марта Гичко