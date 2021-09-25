Пара сфотографувалася на морському узбережжі в обіймах.

Український блогер Ігор Пустовіт, який зі скандалом розійшовся з дружиною і теж блогеркою Сашею Бо, відпочивав у Греції вже з новою дівчиною.

Її у своїх сторіз чоловік запостив разом з враженнями від поїздки.

У блогера поцікавилися, чому він приховує від своїх підписників нову пасію, на що Пустовіт виклав спільне фото з дівчиною, прикривши її обличчя смайликом.

Пара сфотографувалася на морському узбережжі, обійнявшись.

Прикметно, що дівчина Пустовіта, здається, зовсім не переймалася через нову популярність, яку отримала на тлі скандалу, і позувала на камеру у мереживному купальнику.

В одному зі сторіз Пустовіт зізнався, що після розгромного інтерв’ю, у якому розповів огидні подробиці зі свого подружнього життя, почувається значно ліпше.

"Такий цікавий стан, ніби після сповіді, ніби залишив весь бруд позаду і далі йду максимально чистий. Не можу сказати, що починаю усе спочатку, бо починаю з колосальним досвідом, завершивши бойову школу. З розумінням того, як не треба і неправильно, але з величезною надією на щирість і взаємність стосовно всього у майбутньому", – відповів блогер.

Як пишуть "Галицькі гроші", новою обраницею виявилась 23-річна дівчина з Калуша Ліна Сидор.

Що передувало

Саша Бо дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла про булімію, знущання чоловіка і про "кошмар", в якому вона жила всі ці роки. На її заяву вже встиг відреагувати та сам Ігор, давши інтерв'ю Славі Дьоміну. Там він спростовує слова Бо і пояснює свою точку зору.

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Автор: Віолетта Орлова