Відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися.
Цією новиною Саша поділилася в Instagram.
"Офіційно розлучена", - написала блогерка під світлиною, на якій позує в розкішному вечірньому аутфіті.
Читайте також"Можу помилятися": Ігор Пустовіт розповів про стосунки із Сашею Бо після скандального розривуКрім того, Саша додала кілька емодзі келихів з шампанським, підкреслюючи, що для неї розлучення - свято.
У stories знаменитість додала, що сьогодні "закрила свій гештальт".
"Приймаю вітання", - зазначила вона.
У коментарях фоловери Саші вітають її із цією подією.
- "Які ви щасливі на цій фотці. Будьте такою завжди",
- "Мої вітання. Щастя у новому житті",
- "Легкого старту в новому етапі життя",
- пишуть коментатори.
Водночас Ігор наразі розлучення з Сашею не коментує.
Нагадаємо, що пара була у шлюбі 6 років. Вони виховують двох синів.
Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.
Саша Бо після розриву з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.
Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розриву він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.
Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочивала у Буковелі.