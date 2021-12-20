Скандальне екс-подружжя завершило шлюборозлучний процес. Блогери виховують двох синів.

Відомі українські блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися.

Цією новиною Саша поділилася в Instagram.

"Офіційно розлучена", - написала блогерка під світлиною, на якій позує в розкішному вечірньому аутфіті.

Читайте також"Можу помилятися": Ігор Пустовіт розповів про стосунки із Сашею Бо після скандального розривуКрім того, Саша додала кілька емодзі келихів з шампанським, підкреслюючи, що для неї розлучення - свято.

У stories знаменитість додала, що сьогодні "закрила свій гештальт".

"Приймаю вітання", - зазначила вона.

У коментарях фоловери Саші вітають її із цією подією.

"Які ви щасливі на цій фотці. Будьте такою завжди",

"Мої вітання. Щастя у новому житті",

"Легкого старту в новому етапі життя",

- пишуть коментатори.

Водночас Ігор наразі розлучення з Сашею не коментує.

Нагадаємо, що пара була у шлюбі 6 років. Вони виховують двох синів.

Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.

Саша Бо після розриву з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розриву він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочивала у Буковелі.

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Автор: Марта Гичко