Співак зізнався, що він максимально по-дурному зробив пропозицію своїй обраниці.

Український співак Антон Савлепов, який прославився завдяки своїй участі в групі Quest Pistols, одружився з відомою російською актрисою Іриною Горбачовою. Зовсім недавно пара розкрила свої стосунки, а тепер виявилося, що в липні вони зіграли таємне весілля.

Про це Ірина Горбачова розповіла російській журналістці Ірині Шихман в рамках інтерв'ю на проекті "А поговорити".

Щаслива Горбачова на камеру показала обручку і зізналася, що вона та учасник групи "АГОНЬ" приховали від фанатів своє весілля. Сам співак розповів, наскільки дурною була його пропозиція руки та серця.

"Я насправді дуже по-дурному все це зробив. Тобто я телефоном сказав їй в стилі: Ну давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо тоді і одружитися" - зізнався Савлепов.

Тільки потім він зрозумів, що його пропозиція явно було занадто простою. Проте актриса поставилася до дивної пропозиції руки та серця цілком адекватно.

Савлепов і Горбачова влаштували скромну церемонію в Туреччині. Актриса зізналася, що вони задоволені своїм весіллям і не шкодують про те, що не запросили безліч гостей.

Читайте такожТанцюрист Дорофєєвої вперше після побиття вийшов на зв'язокСпівак також розкрив подробиці свого знайомства з актрисою. Савлепов "запримітив" Горбачову на одній з вечірок, проте вона його зовсім не запам'ятала. Після цього артист запросив її на зйомки кліпу для пісні групи "АГОНЬ". При цьому Савлепов був максимально зухвалим і набрехав, що тоді їй дуже сподобався. Горбачова сторопіла від нахабства і заявила, що навіть не пам'ятає співака.

Горбачова не відразу закохалася в співака. Тільки після другої спільної роботи вона зрозуміла, що їй подобається Савлепов. Але вона приховувала свої почуття і намагалася придушити свою симпатію, бо артист був у стосунках з іншою.

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Автор: Поліна Кузенко