Відома співачка Анна Седокова опублікувала в Instagram знімок, на якому виглядає злегка розповнілою.
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На знімку вона позує в супермаркеті біля візка для продуктів. Ймовірно, співачка готується до Нового року, бо вона вже запасається алкоголем. Перед шанувальниками вона постала в міні-сукні з леопардовим принтом. А талію вона намагалася підкреслити поясом. Доповнили такий образ чорні ботфорти.
Варто відзначити, що спроба Ані показати фігуру не увінчалася успіхом. А навіть - навпаки. У фоловерів склалося враження, що співачка набрала мінімум кілограм п'ять.
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