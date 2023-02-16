Воїн поділився радісною новиною в соцмережах.

Український захисник Валерій Маркус, якого ще на початку повномасштабного російського вторгнення охрестили секс-символом ЗСУ, розповів про свій сімейний стан.

Три дні тому на своїй сторінці в Twitter він написав, що одружується. А вже сьогодні додав: "Одружився". Однак, хто стала його обраницею - невідомо. Маркус тримає своє особисте життя під сімома замками.

Шанувальники привітали його з такою радісною подією. Вони побажали парі щастя, кохання і удачі.

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При цьому є й ті, хто з гумором сприйняв цю новину і подумав, що Валерій одружився на війні.

Що пишуть користувачі мережі

"Одружився на любові до України"

"Я розумію, що багато хто не зрозумів, що це алегорія"

"Одружився на війні. Чомусь мені так здається"

Хто такий Валерій Маркус

Блогер Валерій Маркус здобув популярність серед жінок ще в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. У перші дні він вступив до лав ЗСУ і разом з товаришами по службі відбивав атаки окупантів. Під час служби в українській армії він почав писати книгу "Сліди на дорозі".

З 2015 року почався і його творчий розвиток. Зараз він менше пише, бо 24 лютого Росія вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну. Маркус, як і минулого разу, не зміг залишитися осторонь і відправився на фронт.

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