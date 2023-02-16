Український захисник Валерій Маркус, якого ще на початку повномасштабного російського вторгнення охрестили секс-символом ЗСУ, розповів про свій сімейний стан.
Три дні тому на своїй сторінці в Twitter він написав, що одружується. А вже сьогодні додав: "Одружився". Однак, хто стала його обраницею - невідомо. Маркус тримає своє особисте життя під сімома замками.
Шанувальники привітали його з такою радісною подією. Вони побажали парі щастя, кохання і удачі.
При цьому є й ті, хто з гумором сприйняв цю новину і подумав, що Валерій одружився на війні.
Що пишуть користувачі мережі
- "Одружився на любові до України"
- "Я розумію, що багато хто не зрозумів, що це алегорія"
- "Одружився на війні. Чомусь мені так здається"
Хто такий Валерій Маркус
Блогер Валерій Маркус здобув популярність серед жінок ще в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. У перші дні він вступив до лав ЗСУ і разом з товаришами по службі відбивав атаки окупантів. Під час служби в українській армії він почав писати книгу "Сліди на дорозі".
З 2015 року почався і його творчий розвиток. Зараз він менше пише, бо 24 лютого Росія вторглася в Україну і влаштувала тут повномасштабну війну. Маркус, як і минулого разу, не зміг залишитися осторонь і відправився на фронт.