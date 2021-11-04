Найгучніша комедія вривається в сірі осінні будні. Творці сімейної комедії "Зірки за обміном" представили офіційний трейлер, у якому багато зірок, жартів та новорічно-різдвяного настрою.

Прем’єра фільму "Зірки за обміном" відбудеться на початку року – 1 січня 2022 року, адже гарні емоції та святковий настрій – саме те, з чого варто почати Новий рік. Тому дивимося трейлер та відзначаємо "похід у кіно на сімейну комедію" у своєму календарі.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова (акторка Оля Полякова) та Фома Михайловський (актор Михайло Хома, DZIDZIO), несподіваним чином опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

Головна героїня "Зірок за обміном", Поля Малякова, прагне популярності й приносить у жертву сімейні стосунки: рідко бачить дітей та безперестанку вислуховує нарікання чоловіка про нестачу вільного часу. Та в один момент вона втрачає те, до чого так довго прагнула – головну нагороду року, яка, на превеликий подив поп-діви, потрапляє до рук затятого суперника Полі, Фоми Михайловського.

Читайте також"Кріпосна" 3 сезон: коли виходитимуть нові серії та чи живий Андрій ЖаданІ це лише початок зіркового протистояння, адже наступного ранку вони прокинуться в тілах одне одного. Та чи вдасться зірковим суперником розставити все по місцях та віднайти своє тлумачення поняття "щастя"?

"Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення власних цілей. Хоча "Зірки за обміном" – це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об’єднує усіх довкола, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку. Тож я щиро раджу переглянути трейлер та запланувати похід у кіно в січні 2022 року всією родиною", – Єгор Олесов, продюсер фільму "Зірки за обміном".

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Автор: Діана Могилєвич