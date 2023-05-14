Артистка так захопилася танцями, що потрапила в курйоз.

Українська артистка Вєрка Сердючка виступила у фіналі Євробачення-2023, яке пройшло 13 травня в Ліверпулі. Знаменитість виконала хіт Russia goodbye.

Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Сердючки, так завзято танцював і стрибав на сцені, що раптово з нього злетіла одна туфля і полетіла в залу.

Однак він не розгубився і продовжив виступ, адже шанувальники з неймовірною радістю і оплесками зустріли його на сцені Євробачення.

До слова, представник Фінляндії Käärijä в інтерв'ю "24 каналу" розповів, що Сердючка є його улюбленою українською виконавицею.

"Коли Євробачення було у нас, в Гельсінкі, тут виступала Вєрка Сердючка. Обожнюю її. Це було неймовірно, шалено і весело", - сказав артист, який посів друге місце на конкурсі в цьому році.

Андрій Данилко не хоче брати участь у Євробаченні

Артист представляв Україну на конкурсі в 2007 році, проте тоді він посів друге місце. Після цього він відрікся від участі у вокальному шоу. За його словами, Євробачення забирає занадто багато сил.

"Мені говорили, спробувати вдруге (піти на Євробачення - УНІАН). Ось хоч пристреліть мене! Ніколи в житті. Це дуже емоційно виснажлива історія. Ти потрапляєш під такий тиск. Тут тебе люблять, тут тебе ненавидять, тут проклинають", - повідомив Данилко в коментарі для УНІАН.

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