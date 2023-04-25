Артист більше не хоче змагатися за перемогу у конкурсі.

Український співак Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки у 2007 році представляв нашу країну на "Євробаченні", розповів, чи може він знову взяти участь у пісенному конкурсі. Як виявилося, ще раз на цю історію він не погодиться.

За словами Данилка, йому казали спробувати взяти участь у "Євробаченні" вдруге. Проте він це навіть не хоче обговорювати. Співак визнає, що цей конкурс відбирає чимало сил.

"Мені казали, спробувати вдруге (піти на "Євробачення" - УНІАН). От хоч пристриліть мене! Ніколи в житті. Це дуже емоційно виснажлива історія. Ти потрапляєш під такий тиск. Тут тебе люблять, тут тебе ненавидять, тут проклинають", - повідомив Данилко у коментарі для УНІАН.

Співак пригадав, як у 2007 році розгорівся величезний скандал через його пісню Dancing Lasha Tumbai. Росіянам здалося, що у ній Сердючка говорить "гудбай" саме їхній країні, через що почалося чимало суперечок.

"Моя особиста війна, вона почалася з 2007. В усіх з 2014 року. А в мене з 2007 року", - додав Данилко.

Вєрка Сердючка на "Євробаченні" - що відомо

Андрій Данилко брав участь у "Євробаченні" у 2007 році. Він виступив в образі Вєрки Сердючки з піснею Dancing Lasha Tumbai. Артист став сенсацією пісенного шоу. Відео з виступом Сердючки зібрало на YouTube понад 45 мільйонів переглядів.

Пісня принесла Данилку 2 місце. Окрім цього, Вєрка Сердючка отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007". Після цього Данилко декілька разів брав участь у пісенному конкурсі як запрошений гість.

Нагадаємо, раніше Данилко оцінив шанси TVORCHI на "Євробаченні". Він зазначив, що не є прихильником такої музики, проте бажає музикантам успіхів.

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