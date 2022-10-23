Премію він отримав за фейсбук-щоденник "Небо над Харковом".

Український письменник Сергій Жадан отримав Премію миру німецької книготоргівлі за фейсбук-щоденник "Небо над Харковом", який нещодавно вийшов у ФРН. Церемонія відбулася сьогодні, 23 жовтня, у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, друзі Жадана з Німеччини зібрали всі його публікації в соцмережах і створили книгу. Сам письменник говорить про те, що навіть уявити не міг, що всі ці публікації можуть бути зібрані в одну книгу.

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"Деякі записи я робив в дорозі, деякі - поруч з українськими солдатами в бою. Багато також було написано з бомбосховища", - розповів автор.

Також наголошується, що Жадан отримав цю нагороду "за видатні художні роботи, а також за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей на війні і допомагає їм, ризикуючи життям".

Сергій Жадан: позиція щодо війни

Сергій Жадан родом з Харкова. Він настільки любить своє місто, що вирішив залишитися в ньому, попри постійні бомбардування з боку російських окупантів.

З початку повномасштабної війни він зайнявся волонтерством, а також виступає на благодійних концертах на підтримку України.

Крім того, нещодавно він отримав нагороду за оборону Харкова.

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