Шанувальники у коментарях бажають артисту швидкого відновлення.

Популярний український співак Сергій Бабкін, який переніс операцію на оці, знову вирушив до Австрії.Читайте такожДружина співака Сергія Бабкіна вилікувалася від коронавірусу

У своєму Instagram музикант опублікував фото, зроблене у літаку.

На світлині Бабкін постав без окулярів поруч зі своєю дружиною Сніжаною. Вони зазнімковані у захисних масках.

"І знову Моцарт! І знову Відень!", - підписав фотографію Сергій.

Хвороба Бабкіна: що відомо

Український співак Сергій Бабкін розповів, що лікарі поставили йому страшний діагноз, у нього дуже рідкісне захворювання очей.

"Лікар сказав так: "Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає", - написав артист.

Операція проходила в Австрії, вона коштувала виконавцю понад 2 тисячі євро.

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Автор: Ольга Робейко