Телеведучий і волонтер зазначив, що дружина і діти перебувають в Україні.

Український шоумен і волонтер Сергій Притула розповів, де зараз знаходиться сім'я. Розкривати місто, куди переїхала сім'я Сергія, він не став, проте уточнив, що всі його рідні зараз у безпеці.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Притула уточнив, що кожен день телефонує зі своєю мамою, дружиною і дітьми.

"Я дуже вдячний їй (дружині, – ред.) за моральну підтримку і, нарешті, за допомогу в ряді організаційних і логістичних питань в перші два тижні після 24 лютого. Далі попросив більше зосередитися на дітях. Мама зараз з дружиною і дітьми разом. Я вдячний їй, що допомагає Каті з малими", - розповів телеведучий.

Відзначимо, у Сергія і його дружини Катерини Сопельник двоє спільних дітей - дочки Соломія і Стефанія. Крім того, у Притули є син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

Сергій додав, що його брат також задіяний у допомозі українській державі в боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше Притула жорстко присоромив росіян. Шоумен сказав, що"росіяни – не народ, а Ракова виразка планети".

Вас також можуть зацікавити новини: