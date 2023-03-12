Шакіра поставила 14 рекордів, "пісня помсти" принесла їй нову хвилю слави.

Співачка Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса. "Пісня помсти", в якій вона заспівала про зраду свого колишнього чоловіка Жерара Піке принесла їй чимало світових рекордів.

Зірка прийшла на шоу Джиммі Феллона The Tonight Show разом з діджеєм Bizarrap, з яким вони створили трек "Music Sessions #53". Там співачка розповіла про пісню і феєрично відсвяткувала світові рекорди своїм новим виступом.

Трек Шакіри і Bizarrap зібрав вже понад 400 мільйонів прослуховувань на Spotify і 411 мільйонів переглядів на YouTube. Всього співачці вдалося поставити 14 рекордів.

Відео дня

За словами Шакіри, вона писала цей трек для себе, але він створений і для всіх жінок, яким доводилося стикатися зі зрадами. Співачка зрозуміла, що її фанати по-справжньому готові її підтримувати. А її "пісня помсти" виявилася неймовірно популярною, що не може не тішити зірку.

І тепер Шакіра остаточно втерла носа колишньому своїм новим виступом. Вона з'явилася перед камерами в сміливому вбранні. Співачка приміряла штани з розрізами на стегнах і боді, яке створило ефект оголених грудей, прикритих лише однією смужкою з чорної шкіри.

Відео з новим виступом Шакіри на шоу Феллона вже зібрало майже 5,5 мільйона переглядів. Найяскравішим фрагментом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagtam.

Нагадаємо, раніше Шакіра випустила ще одну пісню TQG, якою остаточно "добила" свого колишнього. У ній вона заспівала про те, що Піке хотів до неї повернутися, однак зірка завжди викреслила його зі свого життя.

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