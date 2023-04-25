За рік співачці довелося пережити болісне розставання і зраду, але все це дало потужний поштовх її творчості.

Відома латиноамериканська співачка Шакіра вже скоро отримає звання "Жінки року" за версією журналу Billboard. Артистка, яка пережила зраду чоловіка і виплеснула свій біль в піснях, отримає нагороду на Mujeres Latinas en la Musica.

Це буде першим гала-концертом, на якому відзначать творчість і внесок латиноамериканських артистів в сучасну музичну індустрію. Як повідомляє Billboard, захід відбудеться вже 6 травня. Потім двогодинний концерт покажуть на телеканалі Telemundo.

"Mujeres Latinas en la Musica - перший у своєму роді гала-концерт для латиноамериканської музики, присвячений латиноамериканським артисткам, керівникам і креативникам, які активно працюють над позитивними змінами, включенням і гендерним паритетом в музичній індустрії", - зазначає видання.

Шакіра, яка за цей рік побила чимало рекордів на тлі гучного розставання з чоловіком, футболістом Жераром Піке, гідна цієї нагороди, вважають організатори. Її "пісня помсти" (трек Music Sessions # 53) принесла артистці нову хвилю слави, а також надихнула багатьох жінок.

"Шакіра зіграла ключову роль у формуванні яскравого та різноманітного ландшафту латиноамериканської музики та музики загалом протягом усієї своєї кар'єри. Її пристрасть, талант і креативність зруйнували бар'єри і дали можливість дорослим людям прийняти нашу індивідуальність через музику, і ми неймовірно пишаємося тим, що визнали її "Жінкою року" в даній галузі", - заявив Рональд Дей президент по стратегії розваг і контенту на Telemundo.

"Пісня помсти" Шакіри - відео

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, що Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Володарка 10 "Греммі" поставила 14 рекордів завдяки своїй "пісні помсти".

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