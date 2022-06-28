До Києва вдруге за час повномасштабної війни приїхав американський актор.

Американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Український політик опублікував у своєму Telegram-каналі коротке відео, записане під час зустрічі.

Повідомляється, що Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні, яку розв'язали росіяни. Актор і режисер вже побував у Бучі та Ірпені, де своїми очима побачив наслідки дій російських загарбників.

"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну на Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві і бачив, що таке російська агресія. Незабаром всю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави і наших людей!",- сказав Зеленський за результатами зустрічі.

Зазначимо, що Шон Пенн перебував в Україні в той самий фатальний лютневий день, коли путінські загарбники почали бомбити Україну. Тоді він приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, що відбуваються в Україні, і донести світові правду про вторгнення Росії.

Нагадаємо, режисер Сотниченко зніме фільм про обстріли і звірства окупантів в Ірпені.

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