Український музикант передав голлівудському акторові і режисерові картину, яку той придбав, щоб допомогти Україні.

В Україну прибув відомий голлівудський актор і режисер Шон Пенн. Він побував у Києві, зустрівся з Володимиром Зеленським для обговорення документального фільму про війну в Україні та напад Росії. Також американець відправився в Дніпро, де захопився єдністю українців у боротьбі за власну територію і майбутнє.

Український артист Коля Серга опублікував знімок з Шоном на своїй сторінці в Instagram. Очевидно, Пенн встиг прибути і в Одеську область, де служить Серга. Там він купив картину з благодійного проекту Vony Razom - "333".

"Неймовірно, але правда! Тепер наша особлива картина в колекції легендарного Шона Пенна", - сказано на Facebook-сторінці "Vony Razom".

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року до Києва вдруге за час повномасштабної війни приїхав американський актор, який знімає фільм про війну в Україні. Він зустрівся із Зеленським.

Також УНІАН писав, що Шон Пенн побував на Дніпропетровщині. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, актор вражений єдністю українців у боротьбі з окупантами.

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