В Україну прибув відомий голлівудський актор і режисер Шон Пенн. Він побував у Києві, зустрівся з Володимиром Зеленським для обговорення документального фільму про війну в Україні та напад Росії. Також американець відправився в Дніпро, де захопився єдністю українців у боротьбі за власну територію і майбутнє.
Український артист Коля Серга опублікував знімок з Шоном на своїй сторінці в Instagram. Очевидно, Пенн встиг прибути і в Одеську область, де служить Серга. Там він купив картину з благодійного проекту Vony Razom - "333".
"Неймовірно, але правда! Тепер наша особлива картина в колекції легендарного Шона Пенна", - сказано на Facebook-сторінці "Vony Razom".
Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року до Києва вдруге за час повномасштабної війни приїхав американський актор, який знімає фільм про війну в Україні. Він зустрівся із Зеленським.
Також УНІАН писав, що Шон Пенн побував на Дніпропетровщині. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, актор вражений єдністю українців у боротьбі з окупантами.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Тут я прожив до 14 років": Дантес показав руїни рідного міста
- Голлівудський актор Бен Стіллер шокований побаченим в Україні:"війна масштабніша за будь-який фільм"
- Канадська рок-група виставила на аукціон унікальну гітару, щоб допомогти Україні
- "Бачила своїми очима": Анджеліна Джолі захопилася українським народом і його стійкістю