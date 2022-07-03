Напередодні знаменитий американець відвідав Дніпро.

Відомий всьому світу актор і режисер Шон Пенн відвідав Україну. Це вже не перший його візит з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він знімає документальний фільм про звірства російських загарбників на українській землі.

Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, Шон Пенн вражений єдністю українців, які борються з російськими окупантами за свою землю і за своє майбутнє.

"Якби хто-небудь сказав, що мені пощастить зустрітися із зіркою Голлівуду Шоном Пенном, я б ні за що не повірив. Я помітив, що Шон щиро здивувався тим, як сильно українську націю об'єднала боротьба проти спільного ворога.

Вражений тим, як країну згуртував Володимир Зеленський і як усім нам вдається п'ятий місяць поспіль чинити опір нелюдській агресії Росії. Шон Пенн - не просто талановитий актор, а й великий друг України. З такою потужною підтримкою настільки видатних людей ми зможемо все. Правда і сила на нашому боці. Україна обов'язково переможе", - написав Лукашук у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, режисер Шон Пенн, який знімає фільм про війну в Україні, зустрівся із Зеленським.

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