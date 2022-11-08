Шон Пенн знімає фільм про Україну.

Голлівудський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн передав президенту Володимиру Зеленському власну статуетку "Оскар".

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Зеленський провів зустріч Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави подякував Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни і розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються.

Пенн повідомив, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

Американський митець привіз свою статуетку "Оскар" і передав її президентові як символ віри в перемогу України. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Своєю чергою Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Зеленський і Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Пенна.

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.

Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

Шон Пенн про Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ Шон Пенн неодноразово приїжджав в Україну. Відомо, що він знімає документальний фільм про звірства російських окупантів на українській землі.

В Україні він уже зустрівся не тільки з Зеленським, але і з музикантом і військовим ЗСУ Колею Сергою.

Також УНІАН писав, що Шон Пенн побував на Дніпропетровщині. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, актор вражений єдністю українців у боротьбі з окупантами.

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