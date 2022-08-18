Актриса згадала, як поводився Пітт в стані алкогольного сп'яніння.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка судиться зі своїм екс-чоловіком Бредом Піттом за опіку над дітьми, звинуватила його у фізичному насильстві.

Про це повідомляє Page Six.

За словами Джолі, одного разу Пітт підняв на неї руку прямо в літаку. Під час польоту з Ніцци в США Пітт вживав алкоголь, а потім між екс-подружжям виникла сварка через одного з дітей.

Тоді Бред вивів Анджеліну в туалет, схопив її за голову і почав трясти. Актриса додала, що тоді озвірілий Пітт навіть кілька разів ударив кулаком в стіну і заявив, що вона псує їхню сім'ю.

Свідком цього інциденту стала дитина, яка злякалася за життя своєї мами. Вона запитала чи все з нею в порядку, на що Пітт відповів: "Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю сім'ю, вона божевільна". Але у дитини на цей рахунок своя думка. Вона впевнена, що їхню сім'ю зруйнував саме Бред.

Після різких висловлювань дитини, голлівудський актор накинувся і на неї, але, благо, Джолі вдалося його стримати.

Також Джолі розповіла і про іншу ситуацію. Виявляється, одного разу екс-чоловік облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

Нагадаємо, у Джолі і Пітта шестеро спадкоємців. Однак актори борються за опіку лише над п'ятьма дітьми, тому що найстаршому Меддоксу вже 21 рік, тому він сам може вирішувати, з ким йому жити.

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