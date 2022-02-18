Актор уточнив, що між ними була домовленість не продавати свої частки без відома партнера.

Знаменитий актор Бред Пітт подав до суду на свою колишню дружину, актрису Анджеліну Джолі, звинувативши її в тому, що та потай без його відома продала частку в їхній спільній виноробні російському бізнесмену.

Про це повідомив портал TMZ з посиланням на судові документи. За даними порталу, мова йде про французьку виноробню Chateau Miraval, яку Пітт і Джолі, які тоді були у відносинах, купили в 2008 році. За твердженням Пітта, між ними була домовленість не продавати свої частки у виноробні без відома партнера.

Він зазначив, що за ці роки вклав масу грошей і часу у виноробню, і зробив її прибутковою, хоча і визнає, що Анджеліна витратила 40% від покупної ціни в $28,4 млн.

Джолі влітку минулого року прийняла рішення продати свою частку у виноробні "неназваному покупцеві". У вересні Пітт заявив, що не буде противитися продажу за умови, якщо він особисто схвалить кандидатуру покупця. Проте вже в жовтні Пітт з'ясував, що його екс-дружина продала частку у виноробні дочірньому підприємству компанії - виробника спиртних напоїв Stoli Group, яка, за даними TMZ, управляється російським підприємцем Юрієм Шефлером.

Пітт наполягає, що Джолі навмисне приховала від нього деталі угоди, і через суд вимагає її анулювати, а також покрити завдані йому збитки, сума яких не називається. За словами актора, продаж частки у виноробні "вніс хаос" в його можливість управляти бізнесом.

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