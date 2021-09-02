Актриса намагалася схитрити та затягувала час на судові розгляди, проте тепер вона отримала новий удар.

Бред Пітт, який вже довгий час судиться з Анджеліною Джолі за опіку над їхніми дітьми, вирішив не здаватися. Адвокати голлівудського актора розкрили хитрий план його колишньої дружини, яка навмисно затягувала час на судові розгляди. Тепер Пітт знову буде судитися з Джолі, він має багато шансів на перемогу.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Так, 57-річний актор не згоден з тим, що його 46-річна колишня жінка виграла суд та отримала опіку над їхніми дітьми. Це стало можливим завдяки одній прикрій помилці, яка коштувала Пітту можливості виховувати своїх спадкоємців.

Річ у тому, що на початку судових розглядів Пітт та Джолі разом обрали суддю, який є їхнім давнім знайомим. Щобільше, цей суддя колись одружував акторів. Але про цей факт зірки умовчували, а потім його використала на свою користь Джолі.

Спочатку актриса програла битву за опіку над дітьми, проте потім вона домоглася перегляду рішення. Джолі подала скаргу на суддю, який займався цією справою. У ній вона зазначила, що цей чоловік перебуває у дружніх стосунках з Піттом.

На апеляційному суду дійсно встановили, що Пітт знайомий з суддею. Окрім цього виявилося, що адвокати актора перебувають із чоловіком, який вів справу про опіку над дітьми зірок, у ділових стосунках.

Джолі запізно подала скаргу, вже після того, як Пітт отримав опіку над дітьми. Але суд усе одно прийняв її апеляцію та призначив нові слухання.

Бреда Пітта дуже засмутив вчинок Анджеліни Джолі. Він та його адвокати розуміють, що актриса вдалася до хитрощів та використала інформацію про суддю лише задля того, аби відібрати у колишнього чоловіка права на опіку.

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Як відомо, у Джолі та Пітта шестеро спадкоємців. Проте актори борються за опіку лише над п'ятьма дітьми, бо найстаршому Меддоксу вже 20 років, тому він сам може вирішувати, з ким йому жити.

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Автор: Поліна Кузенко