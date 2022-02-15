Повідомляється, що всі сторони досягли позасудового врегулювання.

Середній син британської королеви Єлизавети II принц Ендрю врегулював цивільну справу про сексуальні домагання, порушену проти нього в США Вірджинією Джуффре.

Про це свідчать судові документи, повідомляє BBC.

Джуффре подала до суду на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі зґвалтував її, коли їй було 17 років. Ендрю ці звинувачення неодноразово заперечував.

У листі, поданому до окружного суду США у вівторок, говориться, що Ендрю і Джуффре досягли позасудового врегулювання.

Представники герцога заявили, що у них немає інших коментарів, крім заяви суду.

У заяві, доданій до листа, говориться: "сторони подадуть обумовлене звільнення після отримання пані Джуффре компенсації (сума якої не розголошується)".

Нагадаємо, що також герцога Йоркського в сексуальних домаганнях обвинуватила 43-річна колишня помічниця скандального фінансиста Джеффрі Епштейна Джоанна Шоберг. За її словами, принц поглумився над нею, коли їй був 21 рік, – чіпав її за груди та інші частини тіла.

Після звинувачень британська королева Єлизавета ІІ виключила свого сина принца Ендрю, герцога Йоркширського, з королівської сім'ї, позбавивши його всіх військових титулів і заступництва.

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