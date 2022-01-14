Принца Ендрю виключили з королівської сім'ї.

Британська королева Єлизавета ІІ виключила свого сина принца Ендрю, герцога Йоркширського, з королівської сім'ї, позбавивши його всіх військових титулів і заступництва.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Принц Ендрю позбувся права називатися "Його Королівська Високість". Також він не зможе більше виконувати ніяких державних обов'язків і не повернеться до них надалі.

Читайте такожЗаповіт принца Філіпа буде засекречено на 90 років для захисту королеви"Дев'ятий в черзі на престол, він буде захищати себе в справі про сексуальне насильство в США "як приватна особа". Джерела в палаці повідомили, що "безжальне і швидке "рішення" широко обговорювалося" в королівській родині після невдалої спроби Ендрю переконати суддю відхилити цивільний позов, в якому він звинувачується в зґвалтуванні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, судовий позов проти герцога Йоркського подала американка Вірджинія Джуффре. Жінка звинуватила його в сексуальному насильстві, яке він вчинив 20 років тому, коли їй було всього 17 років.

Жінка стверджує, що ще неповнолітньою стала жертвою впливового педофіла і мільярдера Джефрі Епштейна, який змушував її надавати сексуальні послуги своїм знайомим, серед яких був і принц Ендрю.

До цього, в 2019 році, Джуффре публічно звинувачувала принца в насильстві, він ці звинувачення відкидав. Однак на тлі скандалу був змушений відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Також герцога Йоркського в сексуальних домаганнях обвинуватила 43-річна колишня помічниця скандального фінансиста Джеффрі Епштейна Джоанна Шоберг. За її словами, принц поглумився над нею, коли їй був 21 рік, – чіпав її за груди та інші частини тіла.

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