Українці обурилися вибором книги для її книжкового клубу.

Книжковий клуб американської акторки Різ Візерспун обрав на грудневі читання книгу авторки, яка нещодавно приїхала до Росії для отримання літературної премії "Ясная поляна".

26 листопада на сторінці Reese's Book Club, який має 3 мільйони читачів в Instagram, анонсували читання роману американської письменниці південнокорейського походження Юхеа Кім (Juhea Kim) "City Of Night Birds".

Головною героїнею книги є російська прима-балерина, яка повертається до Санкт-Петербурга. У анотації зазначається, що цей роман "змальовує яскравий портрет російського балетного світу, де стикаються безжальні амбіції, мінлива політика та піднесений артистизм".

Відео дня

На сторінці письменниці в Instagram можна знайти знімки з поїздки в Росію. Вона називає день, який провела у маєтку Толстих, одним з найщасливіших у житті, а також фотографується у Великому театрі.

На її сайті повідомляється, що всю суму премії вона пожертвувала на збереження сибірських тигрів та амурських леопардів:

"З 2021 року до кінця 2023 року вона передавала частину світового прибутку від "Beasts of a Little Land" до Фонду Фенікс, неприбуткової організації зі збереження сибірських тигрів та амурських леопардів, що базується у Владивостоці. З 2024 року вона жертвує супутні роялті та призові гроші на збереження тигрів і леопардів через Фонд збереження корейського тигрового леопарда у зв'язку зі зміною політичних обставин".

Візерспун написала в мережі, що нова книга авторки "змусила її замислитися над тим, як ми долаємо невдачі та переосмислюємо те, що справді має значення".

В коментарях українці засуджують вибір книги, в якій оспівується російська культура, коли Російська Федерація намагається знищити сусідню країну:

"Приїжджайте в Україну і читайте її в бомбосховищі. Ви відчуєте всю красу російської культури".

"Це дійсно гарний вибір, особливо враховуючи, що Росія запустила гіперзвукову ракету середньої дальності по українському місту Дніпро лише п'ять днів тому. Чи будете ви обговорювати це зі своєю сім'єю на День подяки, чи вважаєте, що ця тема не така цікава, як ця "книга"?".

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