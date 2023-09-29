У четвертому сезоні серіалу присвятили чимало уваги повномасштабній війні РФ проти України.

У відомому серіалі від Apple TV+ "Ранкове шоу", який виходить на екрани з 2019 року, розповіли про повномасштабну війну РФ проти України та злочини окупантів, зокрема у Маріуполі.

Так, вже у четвертій серії Бредлі Джексон (яку грає Різ Візерспун) та Мія Джордан (роль якої виконує Карен Піттман) дізнаються про те, що РФ атакує Маріуполь. Вони хочуть розповісти про це світу, а тому шукають можливість відправити туди фотографа, який усе зафіксує.

Їм вдається знайти людину, яка погоджується вирушити до Маріуполя, також вони зв'язалися з чоловіком, який допоможе туди дістатися. Під час пошуку кандидатів героїня перейшла на російську, а згодом пояснила, що вивчила цю мову у дитинстві, коли перебувала у Берліні з батьком-військовим.

Фрагмент нової серії вже з'явився в Instagram-акаунті don’t Take Fake. У коментарях глядачі подякували творцям серіалу за те, що про війну в Україні не забувають. Знайшлися й незадоволені, яких обурила російська мова. Також юзери пишуть:

"Згадування в фільмах - найкращий спосіб привернути увагу"

"Але знову ж таки, кожен українець чомусь розуміє російську"

"У цьому епізоді є кілька значно кращих моментів".

Що відомо про серіал "Ранкове шоу"

Серіал "Ранкове шоу" є популярною комедійною телевізійною програмою, яка стартувала у 2019 році. Головні ролі в цьому шоу виконують Дженніфер Еністон та Різ Уїзерспун.

Сюжет "Ранкового шоу" обертається навколо ведучих ранкового телешоу, які мають різний стиль роботи. Еністон виконує роль ведучої з великою популярністю та вишуканим стилем. Уїзерспун грає жінку-журналіста, яка долучилася до програми з амбіцією розширити своє портфоліо.

Серіал досліджує теми конкуренції в журналістському світі, інтриги на телевізійному майданчику та внутрішні конфлікти героїв. Він також проливає світло на проблеми гендерної нерівності та сексизму, які існують у цій сфері. Серіал "Ранкове шоу" отримав велику увагу і захоплення глядачів та критиків завдяки цікавому сюжету.

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