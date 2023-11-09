Продюсер перебуває за межами України.

Український ведучий Слава Дьомін "злив" листування з артистом Олексієм Потапенком, більш відомим як Потап. Так, ведучий в черговий раз запросив Потапа на інтерв'ю.

Співак не відмовився від пропозиції. Однак зараз він не може поспілкуватися з Дьоміним, бо перебуває за кордоном.

"Я не проти. За кордоном зараз. Повернуся і будемо робити", - відповів Потап.

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Дьомін додав, що якщо інтерв'ю з Потапом все ж відбудеться, то українці отримають відповіді на всі питання, що їх цікавлять.

Потап - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Потап перебуває в Дубаї. Він "засвітився" в одному з елітних ресторанів в компанії росіян. Він продовжує жити розкішним життям, поки в Україні йде війна.

Такий вчинок артиста викликав гнів не тільки у шанувальників, але і у знаменитостей. Наприклад, Анастасія Приходько накинулася на Потапа через "дружбу" з росіянами.

Вона переконана, що в Україні Потап співає українською і випускає патріотичні пісні, щоб мати прихильність серед українців. А за кордоном продюсер, на думку Приходько, розважається і спокійно відпочиває, незважаючи на війну.

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