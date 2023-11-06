Він продовжує жити розкішним життям, поки в Україні йде війна.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов, посилаючись на своє товариство пліткарів, повідомив, що продюсер і репер Потап зараз перебуває в Дубаї.

Так, він опублікував відео, на якому помітно, як Потап в одному з елітних ресторанів спостерігає за тим, як шеф-кухар готує їжу для гостей. Серед відвідувачів також були росіяни, які власне і зняли відео, на яке потрапив Потап.

"Потап випускає пісні українською, тому що так потрібно, говорить про Україну в Instagram, тому що так потрібно, хейтить росіян, тому що так потрібно, говорить на публіку українською, тому що так потрібно. А за кадром він буде тусити з р*снею: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про "один народ" і "це все політика, вони домовляться", поки гинуть кожен день наші воїни. Мал*роса в ньому ніколи не викорінити від слова зовсім. Ось такі люди і працюють на руку ворогові. Я не кажу, що саме Потап, але такі персонажі дуже небезпечні. Вони можуть бути як ждунами, так і навідниками. Так що ніякі відбілювання Потапа колегами по цеху, мовляв, Олексій затих, тому що йому погрожували Кадировим - не проканають. Явно не від страху Потапенко відпочиває в Дубаї з росіянами", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Також Беспалов звернувся до чиновників, які дають Потапу дозвіл на виїзд за кордон. Він не розуміє, чим артист кращий за інших людей і чому вони заохочують його красиве життя.

"Чому ви плюєте в обличчя народу? Чому влада не реагує на зловживання повноваженнями тими, хто дає зелене світло в обхід законам воєнного часу Потапу, Остапчуку, Кензову і їм подібним? У мене немає мети образити Олексія. Це його життя, його вибір, але шкода, що людина з такими можливостями замість допомоги рідній країні одягає маску "жертви", говорить про підтримку України з дубайського номера. Змінилися люди, країна, але не Потап. Він сьогодні продовжує жити категоріями "зв'язки все порішають", "весь світ у моїх ніг", "перечекаю і повернуся, як все вщухне", "яка різниця"", - додав Беспалов.

Нагадаємо, раніше Потап відповів, чи поїде на фронт.

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