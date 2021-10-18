Українська співачка та екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська провела неділю в компанії колишнього чоловіка Едгара Камінського і дітей. Вона підкорила мережу осінніми знімками, які були зроблені в столичному ботанічному саду.
Сімейні фотографії вона розмістила на своїй особистій сторінці в Instagram.
Камінська постала в стильному спортивному костюмі смарагдового кольору і білих кросівках. Зверху артистка одягла пальто. Фото "прикрасили" її діти: 6-річний Леонард і 5-річна Лаура.
Читайте такожСтарша сестра Кім Кардашьян вперше вийде заміжСин позував в помаранчевих спортивних штанях і чорній куртці. Лаура, яка є точною копією своєї зіркової мами, була одягнена в жовтий костюм і чорну жилетку.
Зазначимо, що атмосферні кадри зробив екс-чоловік артистки Едгар Камінський. До слова, колишні закохані розлучилися у 2019 році, проте їм вдалося зберегти хороші взаємини.
"Які ж ви, з такою любов'ю ці фото зроблені... Коли дії дійсно говорять більше, ніж слова", "Які ж ви красиві його очима", "Такі діти красиві виходять тільки в коханні! Ви великі молодці за те, що полюбили один одного", "Як красиво вас бачить Едгар!", "З вдячністю за таких діток", - зазначили користувачі мережі.