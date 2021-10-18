Слава Камінська не приховує, що їй вдалося зберегти дружні стосунки з колишнім чоловіком. Раніше вона і зовсім зазначала, що думає про возз'єднання з Едгаром Камінським.

Українська співачка та екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська провела неділю в компанії колишнього чоловіка Едгара Камінського і дітей. Вона підкорила мережу осінніми знімками, які були зроблені в столичному ботанічному саду.

Сімейні фотографії вона розмістила на своїй особистій сторінці в Instagram.

Камінська постала в стильному спортивному костюмі смарагдового кольору і білих кросівках. Зверху артистка одягла пальто. Фото "прикрасили" її діти: 6-річний Леонард і 5-річна Лаура.

Читайте такожСтарша сестра Кім Кардашьян вперше вийде заміжСин позував в помаранчевих спортивних штанях і чорній куртці. Лаура, яка є точною копією своєї зіркової мами, була одягнена в жовтий костюм і чорну жилетку.

Зазначимо, що атмосферні кадри зробив екс-чоловік артистки Едгар Камінський. До слова, колишні закохані розлучилися у 2019 році, проте їм вдалося зберегти хороші взаємини.

"Які ж ви, з такою любов'ю ці фото зроблені... Коли дії дійсно говорять більше, ніж слова", "Які ж ви красиві його очима", "Такі діти красиві виходять тільки в коханні! Ви великі молодці за те, що полюбили один одного", "Як красиво вас бачить Едгар!", "З вдячністю за таких діток", - зазначили користувачі мережі.

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Автор: Каролина Гайдук