Станіслав Садальський розповів про пророче пророкування ворожки.

Друг російського співака Бориса Моїсеєва розповів, що одного разу артист звертався до ясновидиці, яка передбачила йому розквіт кар'єри в 55 років і смерть.

Так, Станіслав Садальський на своїй сторінці в Instagram згадав слова Моїсеєва про передбачення ворожки, до якої він ходив під час подорожі в Париж.

"Сказала, що помру в 86 років, а в 55 очікується творчий розквіт. Друге передбачення збулося - записував альбом, гастролював, буквально ночував на зйомках. І що в підсумку? Через два роки після ювілею стався інсульт. Так що розквіт був швидкоплинний. Сподіваюся, і в першому прогнозі ворожка наплутала..." - цитує Моїсеєва Садальський.

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Варто відзначити, що в першому випадку ворожка переплутала місцями цифри. Вона сказала, що Моїсеєв помре в 86 років, але сталося це, коли йому було 68. Про смерть популярного раніше артиста стало відомо 27 вересня 2022 року. При цьому причина його смерті поки невідома, як і те, коли відбудуться похорони Моїсеєва.

Також він зазначив, що змучений хворобою Моїсеєв мріяв повернутися на сцену. Але не міг цього зробити за станом здоров'я і через те, що дуже соромився своєї зовнішності.

Смерть Бориса Моїсеєва

Відомо, що Борис Моїсеєв пережив два інсульти. Перший раз це сталося з ним в 2010 році, а другий - в 2015. Наслідки після перенесених інсультів були важкими - у нього перестали функціонувати рука і верхня губа, а також він насилу міг розмовляти.

Останні роки життя він був відлюдником. Зайвий раз Моїсеєв навіть на вулицю не виходив.

Нагадаємо, на смерть Бориса Моїсеєва відреагувала Алла Пугачова, яка довгий час фінасово йому допомагала.

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