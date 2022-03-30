Співачка розповіла про наслідки завданого окупантами удару.

Українська співачка Маша Фокіна розповіла, що російські окупанти знищили її будинок у Києві.

Внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна повідомила, що українські ППО збили ворожу ракету, уламки якої потрапили в підвал її будинку і повністю його знищили.

Благо, сам будинок залишився цілий, вилетіли тільки вікна і двері від сильної ударної хвилі.

"Мою сім'ю позбавили будинку. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація"? Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я! Загинула наша собака... Собаку розірвало на шматки! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів дотла! У вас досі відсохлий мозок, що застряг в російських новинах? Прокиньтеся", - написала Фокіна.

Нагадаємо, який вигляд мають знищені окупантами будинки українських зірок.

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