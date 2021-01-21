Євдокименко показала нареченого / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в соціальній мережі Instagram фотографії зі своїм нареченим.

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На кадрах Соня позує в леопардовій міні-сукні і білих кросівках, а її наречений Денис Жаданов - в чорній футболці, джинсах і чорних кросівках. Варто відзначити, що на фото пара ніжно обіймається, а на одному зі знімків Денис цілує Соню.

"Які красиві", "Така гарна пара", "Красивого кохання вам", - написали шанувальники.

Євдокименко показала нареченого / instagram.com/iamsofiaeve

Хто така Соня Євдокименко:

  • Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
  • Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої
  • Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
  • Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі

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Автор: Діана Могилєвич