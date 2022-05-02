За словами Федишин, після скандалу з Лорак її атакували фани співачки.

Українська співачка Ірина Федишин неодноразово засуджувала мовчання Ані Лорак про війну в Україні. Якось у неї запитали, що вона думає з приводу такої "нейтральної" позиції Лорак, на що Федишин сказала: "Це дно".

Після таких слів співачку атакували в мережі шанувальники Ані Лорак, яких Федишин потім заблокувала.

"Я не чіпала першою Ані Лорак, мене просто запитали про неї журналісти. Зараз взагалі немає сенсу щось про неї говорити, тому що Ані Лорак вже давно себе дискредитувала, всі вже знають, хто вона така. Я не очікувала, що наступного дня набіжать її фанати, але мені все одно зараз - всіх заблокувала і видалила", - сказала співачка в інтерв'ю "Сьогодні".

Вона додала, що такі люди як Ані Лорак не мають права будувати своє майбутнє в Україні. За словами Федишин, вона не поважає таких людей і не хоче слухати їхні пісні.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин жорстко висловилася на адресу Повалій.

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