Артистка заявила, що Таїсія Повалій не є громадянкою України, виходячи з її позиції.

Українська співачка Ірина Федишин дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", де висловила свою позицію щодо дій Таїсії Повалій. Та вже довгий час живе і працює в Росії, а після того, як РФ вторглася в її рідну Україну, вона продовжує давати концерти на території країни-агресора.

"Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу - значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну, то приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють", - висловилася Ірина.

Співачка додала, що українські артисти, які працювали на РФ, створили занадто багато проблем не тільки для нашої культури.

"Сіяли тут "русский мир", співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди носилися за преміями, тому що тут їм не вистачало... Росіяни спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками", - резюмувала Ірина Федишин.

Нагадаємо, раніше Федишин закликала львів'ян не ігнорувати повітряну тривогу після авіаудару по місту.

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