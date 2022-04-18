Артистка звернулася до фанатів з проханням берегти себе і не ігнорувати тривогу.

Українська співачка Ірина Федишин звернулася до жителів рідного Львова. Артистка опублікувала у своєму блозі фотографію машини, яка була знищена внаслідок ракетного обстрілу росіянами.

В Instagram Федишин також показала небо, яке після вибуху у Львові затягнули темні хмари.

Таким чином артистка відреагувала на авіаудар 18 квітня, і закликала своїх земляків бути обережними.

"Сьогодні у Львові від російських ракет загинули люди. Щирі співчуття родинам загиблих. Світла пам'ять. Вранці прокинулися від повітряної тривоги і сховалися в укритті. На жаль, Львів зазнав ракетних обстрілів. За інформацією від мера міста, одна з ракет потрапила в цивільний об'єкт-шиномонтаж. Попередньо загинули 7 осіб. 11 поранені, серед них 1 дитина. Пошкоджені або знищені близько 40 автомобілів. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою", - звернулася до підписників зірка української естради Ірина Федишин.

Нагадаємо, названі імена знаменитих іноземців, які отримали українське громадянство.

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