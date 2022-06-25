Співачка Злата Огнєвіч / Фото - instagram.com

Українська співачка Злата Огнєвіч виклала в Instagram-stories красиві кадри з весілля. Фанати могли на секунду подумати, що це вона виходить заміж. Однак під вінець пішла її сестра. 

"Цей день настав", - написала Злата Огневич у своєму блозі. 

Урочистість відбулася в п'ятницю, 24 червня. На захід запросили тільки найближчих - батьків і друзів. Під вінець Юлію вів батько Леонід. З перших днів повномасштабної війни в Україні чоловік не зміг стояти осторонь і, попри свій вік (67 років), пішов допомагати своїй країні в гарячих точках.

Оскільки за фахом він хірург, то зараз базується в Харкові - оперує поранених українських бійців. Мабуть, на весілля молодшої дочки Леоніда відпустили. 

Зазначимо, що сама Злата Огневич ще не вийшла заміж. Вона навіть брала участь в шоу "Холостячка", де хотіла знайти собі пару. У візитці проєкту вона розповіла, що багато партнерів не витримують зайнятості співачки і ще скажений ритм життя. Однак навіть реаліті-шоу не допомогло знайти кохання - з переможцем проєкту Андрієм Задворним Огневич розійшлася через півтора місяця після фіналу. 

Скріншот Instagram-сторіз Злати Огнєвіч

Нагадаємо, Злату Огнєвіч продовжує переслідувати божевільний маніяк. Чоловік, на якого раніше співачка вже писала заяву, пише співачці образливі слова.

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