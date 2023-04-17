Артист заявив, що не хоче брати участь у "дешевому шоу".

Співак Wellboy (Антон Вельбой) розкрив причину скандалу з продюсерським центром Papa music. Артисту повернули його офіційний акаунт в Instagram, тому він розмістив відео з детальним поясненням усієї ситуації.

Wellboy вирішив розірвати контракт з центром. Він хотів вирішити усе без скандалів, проте усе вийшло інакше.

"Я сподівався, що вийде це зробити мовчки. Але мені не дали цього зробити, і тепер я не хочу дозволити брудному потоку ненависті впливати на мене, моїх рідних та моє оточення. Компанія Papa Music поводить себе не як поважний і достойний продюсерський центр, а як рекетир з 90х. Мій Instagram намагаються віджати, ніби ларьок у конкурентів, від мого імені розсилають образи та погрози журналістам. Та пишуть брехню про мою менеджерку. Моїй менеджерці пишуть невідомі російські номери від імені Юрія Бардаша, паралельно з цим представники Papa music пишуть, що написали на неї заяву в СБУ. У 2023 році це недопустимо, це якийсь цирк, я не хочу брати участь у цьому дешевому шоу", - висловився співак.

Відео дня

Вельбой визнає, що він поважав контракт з продюсерським центром. Проте виникли проблеми, які змусили його піти з лейблу. Wellboy висловився про Юрія Бардаша, який зрадив Україну та перейшов на бік РФ.

"Не хочу вдаватися до деталей, але є деякі розбіжності щодо розвитку моєї музики та питань стосовно співпраці з Юрієм Бардашем і його однодумцями... Ми по-різному дивимося на питання розвитку української культури у максимальній сепарації від Росії. В цілому, в колективі була дуже токсична атмосфера", - додав співак.

За словами Wellboy, він не поважає Бардаша як людину. Проте співак визнав, що поважає його як музиканта та продюсера.

"Проте його вчинок стосовно України, політична та соціальна позиція - повне дно", - заявив Вельбой.

Співак розуміє, що нині він може залишитися без прав на свою музику. Втім Wellboy визнає, що є речі, які набагато важливіші за усе це.

Що зробив Юрій Бардаш

Продюсер довго мовчав та приховував свою позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України. Проте Бардаш продовжував працювати з українським співаком Wellboy.

Згодом артист розірвав контракт з продюсером. Згодом Бардаш почав висловлювати свою позицію та робити скандальні заяви. У вересні 2022 року продюсер заявив, що він змінює ім'я і отримує російський паспорт.

Вас також можуть зацікавити новини: