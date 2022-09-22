Продюсер розповів, що назавжди переїжджає до Москви - "найкращого місто на землі".

Український продюсер Юрій Бардаш, який прославився підтримкою Путіна і війни, назавжди переїжджає до Москви. Він планує отримати російський паспорт і змінити ім'я. Про це він розповів у зверненні у своєму Telegram-каналі.

"Я майже три місяці перебуваю в Москві... Ви всі в курсі, що я сюди приїхав з рюкзаком. Так, я в Москві бував раніше, але з усвідомленням, що я тут назавжди, що я сюди приїжджаю жити, переходжу кордон жити назавжди, у мене такого не було, тому досвід у мене унікальний", - сказав продюсер.

Він також співав хвалебні оди Москві, розповідаючи як там красиво, чисто і безпечно. Однак зазначив, що все ж є те, що його засмучує - це "ліберальний прошарок", який чекає на поразку Росії у війні.

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"По-перше, це найбезпечніше місто на планеті. Я більш чистого, красивого міста не бачив. Щоб ось так безліч національностей, людей разом уживалися-я такого ніколи не бачив. Я був у багатьох містах Європи, був в Америці, в різних містах. Але краса, міць, велич, яку несе в собі Москва, і те мирне співіснування — я цим дуже сильно був вражений, тому що так, я приїхав, весь такий військовий, весь просякнутий болем українців, тому що ну як... Що відбувається в Москві? Все чітко, чисто, красиво, все спокійно, все мирно", - сказав Юрій Бардаш.

Він зазначив, що планує змінити ім'я. Робить це за порадою священнослужителя з церкви. Тепер він буде не Юрієм, а Георгієм. Звернувся одіозний Бардаш і до українців.

"Я прошу українців: бережіть себе. Російський солдат прийде і звільнить. Це станеться, це вже відбувається", - сказав фанат Путіна.

Юрій Бардаш та його позиція щодо війни

Продюсер Юрій Бардаш був засновником та продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Гриби, Нерви, Місяць, Wellboy та інших. Він відкрито підтримав агресію РФ в Україні. Через це з ним розірвав зв'язки український музикант Wellboy, а також саундпродюсер та режисер кліпів Євген Тріплов.

Незадовго до повномасштабного вторгнення він із сім'єю поїхав на відпочинок. 24 лютого зустрів на Шрі-Ланці. Потім вирушив до Грузії, а звідти – до Москви, де зараз панує отримати паспорт громадянина РФ.

До речі, дружина Юрія Бардаша пішла від нього через його проросійську позицію.

Нагадаємо, Wellboy розповів, як він працює без путініста Бардаша і хто замінив йому продюсера.

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