Наталія Валевська змогла пробачити себе за аборт.

Українська співачка Наталія Валевська в програмі ЖВЛ відверто розповіла, що в 2003 році завагітніла від свого чоловіка, але тоді вони зважилися на переривання вагітності. За словами зірки, у дитини була патологія, саме це і стало причиною аборту.

Зараз же Валевська мріє про народження дитини, але поки у них з чоловіком не виходить. Більш того, 40-річна співачка додала, що зробила вже кілька операцій, щоб наблизитися до своєї мрії.

"Тоді ми були ще не зрілі. Молоді. І зробили величезну помилку, за яку я особисто вже пробачила своєму чоловікові, і вже себе пробачила. Сповідалася, причастилася. Я знаю, що все буде добре", - сказала Валевська.

Нагадаємо, раніше актриса Ума Турман зізналася, що в юності зробила аборт.

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