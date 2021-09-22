Актриса тоді завагітніла від чоловіка, який був на багато старший.

Американська актриса Ума Турман розповіла, що в 15 років почалася її акторська кар'єра. І тоді вона буквально жила "на валізах".

Про це вона написала для Washington Post.

Виявляється, що Ума Турман в 15 років завагітніла від чоловіка, який був набагато старший за неї. Через те, що дівчина сама не розуміла, що робити, вона звернулася за допомогою до батьків. Разом вони прийняли рішення перервати вагітність, бо вона могла негативно позначитися на кар'єрі починаючої актриси. Також 51-річна актриса зізналася, що під час аборту вона відчувала пекельний біль, але не скаржилася.

"Зараз мені 51 рік, і я ділюся цим з вами з дому, де виростила трьох дітей, які є моєю гордістю і радістю. Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті, яке викликало у мене страждання тоді і засмучує мене досі, але це був шлях до життя, повного радості і любові, яку я відчуваю зараз", - додала актриса.

Актриса зіграла головні ролі в різних кінострічках, від романтичних комедій і драм до науково-фантастичних фільмів і бойовиків. Після ранніх ролей у таких фільмах, як "Небезпечні зв'язки", вона домоглася міжнародної популярності в 1994 році, зігравши роль в "Кримінальному чтиві" Квентіна Тарантіно, за яку була номінована на премії "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

Актриса двічі була офіційно одружена - за актором Гері Олдманом і актором Ітаном Хоуком. Від Ітана вона народила двох дітей - дочку Майю і сина Левона. Незабаром вони розлучилися і Ума Турман почала жити в цивільному шлюбі з фінансистом Арпадом Бюссоном. У парі народилася дочка Розалінда. Але в 2014 році і ці відносини для актриси закінчилися.

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Автор: Діана Могилєвич