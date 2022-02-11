Організатори Нацвідбору цього року хотіли запросити більше членів журі.

У правлінні "Суспільного" розповіли, чому український співак та продюсер Андрій Данилко відмовився бути у складі журі цьогорічного Національного відбору на "Євробачення-2022".

Про це повідомив член правління Ярослав Лодигін в ефірі телеканалу "Україна".

Він також зазначив, що організатори Нацвідбору цього року хотіли запросити більше членів журі.

"Ми до останнього розглядали можливість, що буде 4 або 5 членів журі. І, наскільки мені відомо, пан Андрій в цей конкретний день уже давно був зайнятий, тому ми не змогли його запросити, - розповів Лодигін.

На жартівливе питання ведучого про можливий корпоратив у Данилка, Лодигін зазначив, що цього не знає напевно. Тож, попри очікування фанатів Нацвідбору, артиста та продюсера Андрія Данилка серед членів журі цьогоріч не буде.

Нагадаємо, цього року оцінюватимуть конкурсантів співачки Джамала й Тіна Кароль, а також Ярослав Лодигін. Також стало відомо, що вестимуть Нацвідбір Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

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